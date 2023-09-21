شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة منشآت القطاع الخاص للمشاركة في «الشارقة للتوطين الخليجية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة- وام

دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منشآت القطاع الخاص الخليجية إلى المشاركة في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ضمن جهودها لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وحثت غرفة الشارقة منشآت القطاع الخاص كافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات، إلى المشاركة في الجائزة التي تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية على توظيف أكبر عدد ممكن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد بيئة تنافسية في زيادة عدد الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين، بما فيهم المتقاعدون في عمليات التوظيف والتوطين، إضافة إلى تسليط الضوء على إدراج هذا التكريم ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

وأكدت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز أن جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، تأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة على صعيد المساهمة في تنمية مجتمعات الأعمال الخليجية، ونشر ثقافة الجودة والتميز ودعم جهود التوطين والاستثمار في رأس المال البشري الخليجي، وتفعيل الدور المحوري للموارد البشرية في سوق العمل في دول الخليج والارتقاء بقدراتها التنافسية باعتبارها محور التنمية، وهدفه الأساسي في دولة الإمارات ومختلف دول مجلس التعاون وثروتها الواعدة، مشيرة إلى أهمية الجائزة في تسليط الضوء على دور القطاع الخاص ممثلاً بأعضاء الغرف الخليجية، في توطين أكبر عدد ممكن في المنشآت الخليجية وإتاحة المجال لها للاستفادة من الكفاءات والمهارات والموارد البشرية الوطنية في تحقيق نجاحاتها وتعزيز أدائها المؤسسي.

وأشارت ندى الهاجري إلى أن الغرفة تلقت العديد من طلبات التسجيل منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة، داعية كافة منشآت القطاع الخاص من دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات إلى اغتنام الفرصة، والتسجيل بالجائزة التي تواصل استقبال طلبات الترشح حتى نهاية نوفمبر 2023، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.shjseen.ae.

وأشارت إلى شروط المشاركة في الجائزة وهي أن تكون المنشأة في مجال العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات ومسجلة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك سجلاً تجارياً في وزارة التجارة في الدولة، ومسجلة لدى الغرفة الوطنية والتأمينات الاجتماعية وفق النظام المتبع.

ونوهت إلى أنه تم اعتماد اللغتين العربية والانجليزية لإعداد الملف النهائي لجميع فئات الجائزة مع تخصيص الرقم 065938703 لأية استفسارات إضافية عن كيفية المشاركة.

تسعى «جائزة الشارقة للتميز» إلى نشر ثقافة الجودة بين المنشآت الاقتصادية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في إرساء معايير الأداء المتميز.

وتضم 8 فئات تنقسم إلى (جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة).