شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب أبوظبي للمقيمين يعزز الاستثمار العقاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة «ناين ياردز»، وهي إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي، والتي تأسست عبر تعاون مشترك بين «إي أي أتش إثمار» الدولية القابضة وشركة النهضة الدولية القابضة، اتفاقية استراتيجية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بهدف تعزيز قطاع الاستثمار العقاري ودعم عملاء الشركة.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع المستهدفات الاستراتيجية للمكتب والرامية إلى تعزيز شؤون المقيمين في الإمارة ودعمهم للاستقرار والاندماج في المجتمع المحلي، إلى جانب تطوير مجموعة من الخدمات الذكية والمزايا، التي تهدف إلى تحسين نمط حياة المجتمع في الإمارة، فضلاً عن استقطاب أفضل المواهب العالمية، والمستثمرين وعائلاتهم إلى الإمارة، كونها واحدة بين الوجهات العالمية الأكثر تفضيلاً للعيش والتألق والاستقرار المهني والاجتماعي، وتعزيز المكانة الجاذبة التي تتمتع بها على مستوى القطاع الاستثماري بمختلف المجالات، وبخاصة في القطاع العقاري، الذي يعد شرياناً اقتصادياً وحيوياً يؤثر في توجهات المستثمرين وخططهم على المديين المتوسط والبعيد.

وصرّح حارب المهيري، المدير التنفيذي للمكتب: «يُسعدنا التعاون مع «ناين ياردز» مؤكدين جهود الإمارة لاستقطاب المستثمرين وعائلاتهم ودعم المجتمع المزدهر، والعمل معاً نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وتأكيد مكانتها وجهة رائدة للعيش والاستقرار، حيث تقدم الاتفاقية مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج، التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية استثنائية واعدة».

الإقامة الذهبية

وقال أحمد سليط، الرئيس التنفيذي للشركة: «تأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة عمل متميزة وفريدة لكل من المستثمرين وروّاد الأعمال، حيث سنُسهم من خلال إتاحة الفرصة للترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، في تحقيق استقرار عملائنا، ما يدعم اقتصاد العاصمة المستدام والمتنوع».

يُذكر أن مشروع «سي لا في» الواقع في ياس باي بأبوظبي هو أحد مشاريع «ناين ياردز»، وهو يقع على الواجهة البحرية في قلب جزيرة ياس في العاصمة، ويتميز بقربه من المدينة وتصميمه الراقي ومرافقه الفاخرة، حيث تبلغ قيمته ملياري درهم، وتقدر مساحته الإجمالية بـ30,000 قدم مربعة، ويتألف من 4 أبراج تضم 668 وحدة سكنية، ويتكون من مجموعة من الشقق الفاخرة من 1 إلى 4 غرف نوم شقق علوية لوتس وتاون هاوس ودوبلكس وبنتهاوس.

وتنص الاتفاقية على تمكين المستثمرين من تقديم طلبات الترشح للإقامة الذهبية، عند شراء عقار تتجاوز قيمته مليوني درهم في المشروع، تماشياً مع رؤية المكتب لتحفيز الاستثمار في العاصمة، ما يُعزز التنمية الاقتصادية في الإمارة.

الجدير بالذكر أن الإقامة الذهبية في أبوظبي تتوفر للمستثمرين وأصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث تمنحهم إقامة طويلة تمتد إلى 10 سنوات، وهي متاحة للمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين، إضافة إلى الموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين، وغيرهم بحسب الفئات المعتمدة.