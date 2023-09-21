شكرا لقرائتكم خبر عن «هنري فورد» تدرب 180 سيدة ورائدة أعمال في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت أكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال سلسلة من ورش العمل التي استضافتها كليات التقنية العليا، كلية دبي للطالبات، للمساعدة على صقل مهارات الجيل القادم من سيدات الأعمال في الإمارات، حيث وفرت الورش، التي أقيمت بين 11 و13 سبتمبر/ أيلول الجاري، تدريباً لـ 180 سيدة أعمال طموحة ولرائدات أعمال المستقبل.

وقال المدير التنفيذي لدى فورد الشرق الأوسط، رافي رافيشاندران: «يندرج تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، في إطار التزامنا المستمرّ تجاه المنطقة وحرصنا على اختيار مواضيع هذه الورش، تماشياً مع الأهداف التي حدّدتها أجندة التنمية المستدامة 2030 للإمارات».

ودربت الأكاديمية، منذ إطلاقها عام 2015، ما يقرب من 350 من رواد الأعمال في المنطقة، وتطوير مسيرة ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة فيرجينيا كومنولث في الولايات المتحدة وكلية إدارة الأعمال في جامعة مدينة دبلن، أيرلندا.

كما جرى تطوير الورش، للتوافق مع أهداف أجندة الإمارات، التي تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بحيث توفر بيئة غنية وتفاعلية لرائدات الأعمال الطموحات، لتجربة أفكارهن التجارية وتطويرها بدعم من مدربين ذوي خبرة.

فيما قالت جين هولواي، مديرة صندوق فورد في مجموعة فورد للأسواق الدولية: «بعد نجاح برنامج الأكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال في السعودية، يسرّ فورد العودة إلى الخليج، مع برنامج مصمم خصيصاً لسيدات الأعمال الطموحات في الإمارات لمنحهن الأدوات اللازمة لتقديم التفكير والتصرف بصفتهن رائدات أعمال ناجحات».