الاقتصاد

المؤشر السعودي يتراجع و«المصري» يصعد في جلسة نهاية الأسبوع

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتراجع و«المصري» يصعد في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول ، الخميس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي «تاسي» 1.01% إلى 10949.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.10% إلى 22371.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 62.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الكويت

وفي الكويت، تراجع المؤشر العام للبورصة 0.42% إلى 6936.46 نقطة، من خلال تداول 209.2 مليون سهم، بقيمة 49.6 مليون دينار، عبر 12448 صفقة.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.43% إلى 7582.36 نقطة، من خلال تداول 100.3 مليون سهم، بقيمة 30.8 مليون دينار، عبر 6963 صفقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.38% إلى 5738.44 نقطة، من خلال تداول 108.9 مليون سهم، بقيمة 18.7 مليون دينار، عبر 5485 صفقة.

البحرين وقطر

وارتفع مؤشر البحرين العام 0.34% إلى 1929.5 نقطة، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.18% إلى 716.91 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.808 مليون سهم بقيمة 323326 دينار بحرينيّ تم تنفيذها من خلال 34 صفقة.

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.27% إلى 10322.96 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 128.613 مليون سهم، بقيمة 390.974 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 15190 صفقة.

وفي سلطنة عُمان، تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط 0.37% إلى 4676.84 نقطة، من خلال تداول 16.603 مليون سهم، بقيمة 5.65 مليون ريال.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.43% إلى 20080.57 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.76% إلى 3828.64 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي زاد 0.91% ليبلغ مستوى 5675.19 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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