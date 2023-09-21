شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تمديد قرار حظر تصدير السكر حتى نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارها بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية عام 2023، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بالبلاد، الخميس، أن الكميات الفائضة هي من تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتستلزم موافقة وزارة التجارة والصناعة.

وفي نهاية مارس الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 7 لسنة 2023، بتطبيق قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر. (وكالات)