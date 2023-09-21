شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | الآلاف يبيتون ليلتهم أمام متاجر «أبل» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافد آلاف من عشاق هواتف «أيفون» على متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مول عشية إطلاق «آيفون 15» الجديد. وحددت «أبل» يوم 22 سبتمبر /أيلول 2023 لتسليم «أيفون 15» لأصحاب الحجز المسبق في الإمارات وعدد من دول مختارة حول العالم. ويسعى عشاق آيفون سنوياً للمبيت ليلاً لاستلام الهاتف الجديد فيما يفضل البعض الحجز الإلكتروني والتوصيل للمنازل. واصطفت الآلاف لحجز موقع أمام كل من دبي مول ومول الإمارات في دبي، في مشهد يتكرر سنوياً (باستثاء عامي 2020 - 2021 بسبب أزمة «كوفيد» التي أوقفت هذه الطوابير).