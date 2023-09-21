شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر «برنت» إلى 95 دولاراً في الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، قائلاً: «إن السوق قد تظل تشهد شحاً في الإمدادات لعدة شهور خاصة بعد خفض الإنتاج السعودي والروسي»، غير أنه قال: «إن الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل تبدو مبالغاً فيها». ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع إلى 95 دولاراً للبرميل من 82.5 دولار.

ورفع توقعاته أيضاً ليزيد سعر البرميل 12.5 دولار عند 92.5 دولار في الربع الأول من 2024، وعشرة دولارات ليصل إلى 90 دولاراً في الربع الثاني، و7.5 دولار ليبلغ 87.5 دولار في الربع الثالث، وخمسة دولارات ليصبح 85 دولاراً في الربع الرابع. وجرى تداول خام برنت، خام القياس العالمي، عند نحو 93 دولاراً للبرميل، الخميس.

دعم جيد للأسعار

وقال البنك في مذكرة بتاريخ الأربعاء: «في ضوء هذا الخفض، تشير العوامل الأساسية بوضوح إلى شح على مدى أطول، والأسعار تحظى بدعم جيد»، وأضاف أن «الأسعار مدعومة على نحو جيد في المستويات الحالية طالما ظلت السوق في عجز». وقال بنك «جولدمان ساكس»، الأربعاء: «إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد تثبت أسعار خام برنت فيما بين 80 دولاراً و105 دولارات للبرميل في 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على النفط واستمرار خفض الإمدادات». (رويترز)