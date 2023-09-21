شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "موانئ": المملكة تحظى بمرتبة عالية في صناعة النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عمر بن طلال حريري، أن المؤتمر السعودي البحري، يأتي استكمالًا للدورات السابقة، ويعكس دور المملكة العربية السعودية الرئيس في دفع صناعة النقل البحرية والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية بالدمام، بحضور ومشاركة عدد من المختصين في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

صناعة النقل البحري ‏

أوضح أن المملكة تحظى بمرتبة عالية في صناعة النقل البحري ‏على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال موقع المملكة الجغرافي الذي يجمع التقاء ثلاث قارات، ما يسهم في دفع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأفاد بأن المؤتمر كان في السنوات السابقة الأثر الكبير في بناء شبكات النقل البحري التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية الصناعة، مبينًا أن المؤتمر السعودي البحري والمعرض المصاحب له، يمثل منصة مثالية لرواد هذه الصناعة ودراسة نقاط الاستثمار والنقاط المهمة في هذه الصناعة.

ونوه ‏رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، بأن المملكة تشهد ضمن رؤيتها الطموحة 2030 في النقل البحرية والخدمات اللوجستية تصنيفًا دوليًا في هذه الصناعة، إذ ارتفعت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 عالميًا في مناولة الحاويات، كما حققت المملكة إنجازًا عالميًا بارزًا حيث قفزت 17 درجة عالميًا للمرتبة 38 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي.