أخبار البورصة اليوم الخميس 21-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 150.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 20080 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 24219 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 8408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5675 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر() 5900 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير، وبنك قناة السويس، وبالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 426.9 ألف سهم، 2235 سهم، 4 آلاف سهم، 975 ألف سهم، 25 ألف سهم، 515 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 1300 سهم، 374 ألف سهم، 12.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي 1.7 مليون سهم، 700 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 19 ألف سهم.

بي إنفسمنتس

أعلنت شركة بي إنفسمنتس القابضة، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد تقديم عرض شراء إجباري على شركة أوراسكوم المالية القابضة، للاستحواذ حتى نسبة 90%، وذلك عن طريق مبادلة على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم، لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ في 20 سبتمبر الجاري.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 246.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو لعام 2022 حتى 30 يونيو لعام 2023 مقابل 188 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 131%، وتحولت الشركة للربحية محققة 42 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 10.3 مليون جنيه بنسبة نمو 506%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض بلغ 7.306 مليون جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2023 مقابل 4.558 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي، ومقابل فائض مستهدف 4.256 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات مبلغ 435.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس لعام 2023، وبلغ الفائض قبل الضرائب 75.25 ألف جنيه.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على شراء الشركة نسبة 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وتم إجراء نقل ملكية الأسهم أمس الأربعاء.