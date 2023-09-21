شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مليار درهم مكاسب سوق دبي منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مهند داغر

ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي للأوراق المالية بمقدار 121.4 مليار درهم، لتصل إلى 703.36 مليار درهم في جلسة تداولات، الخميس، فيما قفز المؤشر العام لسوق دبي منذ بداية العام بنسبة 25.3% ليصل إلى مستوى 4179.68 نقطة، معززاً مكاسبه عند أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2015.

وقفز سهم «إعمار العقارية» خلال جلسة تداولات، الخميس، بأكثر من 6.4% إلى 7.97 درهم وهو أعلى مستوى له منذ يناير / كانون الثاني 2014.

واستقطب السهم تداولات بأكثر من 394,24 مليون درهم.

من جانبه استقر سهم «إعمار للتطوير» بنهاية الجلسة عند 7.07 درهم بسيولة 57 مليون درهم، بعدما ارتفاع 2.1% خلال التداولات إلى 7.22 درهم.

وكذلك استقطب «دبي الإسلامي» 127,15 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً 1.5% عند 5.8 درهم، كما استقطب «دبي المالي» 52.9 مليون وارتفاع 2.4% إلى 1.66 درهم.

بالمقابل، تمسك سهم «الإمارات دبي الوطني» بمكاسبه السابقة فوق ال 18 درهماً، وبعدما ارتفع خلال التداولات الصباحية إلى 18.75 درهم، أغلق على تراجع 2.1% عند 18.1 درهم.

ومنذ بداية العام، قفز سهم «الإمارات دبي الوطني» 32.6%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 10.27%، و«إعمار العقارية» 29.6%، و«إعمار للتطوير» 36.22%.