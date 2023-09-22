شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، مجموعة من الالتزامات على الشركات السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة الالتزام، وهي:

1. حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنية المصري.

2. حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر.

3. عدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة ـ والمبين بالبرنامج المدرج على البوابة ـ بأكثر من 4 ساعات.

4. ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادي أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافى.

5. تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة، فيما عدا الرحلات العاجلة.

6. تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر إلكترونيًا على البوابة المصرية للعمرة بصيغة ( pdf ) موضحًا به تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه بما في ذلك تكلفة الحصول على التأشيرة التي تسمح بأداء العمرة.

7. تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر، والمدرج من الشركة السياحية على البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه.

8. يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

9. لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض .

10. يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق.

11. دون الإخلال بالبند رقم (13) من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة للرحلة يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة الإلكترونية السعودية؛ التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة ـ بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة ـ خلال 48 ساعة من اعتماده.

12. يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام ـ بما فيها إستلام كلمة المرور وإسم المستخدم الخاص بالشركة ـ قاصرًا على الممثل القانونى لها ( من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال )، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقارى ومثبت به تفويض الوكيل فى إتمام وإنهاء كافة إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم عمرة 1445هـ ، وكذا التوقيع على كافة الإقرارات والتعهدات التى تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى هذا الشأن.

13. تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر (أو اي تفنية إلكترونية اخري تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية)

تتضمن بيان ما يلي:

• كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر ـ تاريخ العودة ـ فندق الإقامة بمكة المكرمة ـ فندق الإقامة بالمدينة المنورة ـ تكلفة الحصول على التأشيرة ـ سعر البرنامج .....)، وذلك وفقًا لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

• بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة ـ حالة النبض ـ ......).

• نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).ش

• العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

14.سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقًا للنظام الآتي:

• مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويُسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

• مليون وتسعمائة ألف جنيه لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانونى للشركة السياحية (من له حق الادارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بنفسه في مقر الغرفة.

• يجوز للشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه ـ بحسب الأحوال ـ شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إنتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت في الشكوى.