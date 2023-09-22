شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

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أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 1923.29 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش.

بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا بنسبة 0.2 في المئة إلى 1943.10 دولارًا.

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

هذا وحققت أسعار الفضة في المعاملات الفورية مكاسب بنسبة 0.4 في المئة، لتصل إلى 23.47 دولارًا للأوقية.

فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 925.77 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 0.8 في المئة، مسجلاً 1272.85 دولارًا.

توقعات أسعار الفائدة

كان جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك (يو.بي.إس) قال إن "أسعار الذهب ستظل في نطاق التداول على المدى القصير".

وتوقع أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهجه المعتمد على البيانات، وأشار إلى أن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.