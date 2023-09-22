شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمدينة العاشر للبيع بالمزاد العلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 20 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (15م2 : 45م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد الجلسة الأولى للمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر المقبل، وستعقد جلسة أخرى للمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية أخرى يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر المقبل، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

وفي سياق متصل، قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم عقد جلسه المزاد العلنى لبيع 13 محلاً تجارياً، و 4 وحدات إدارية بأنشطة متنوعة بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على توفير جميع الخدمات لسكان مدينة أسيوط الجديدة.

وأعلنت المهندسة جيهان عمار، أنه جارٍ التجهيز لمزادات أخرى طبقا لرغبة السكان واحتياجات المدينة.