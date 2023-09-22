شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: انخفاض استهلاك البوتاجاز 2.9% لزيادة معدلات توصيل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوى العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية، حيث تم خفض كميات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز خلال العام المالي الماضى بحوالي 2.9% عن العام المالى السابق له.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023، والتى ضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.



اجتماع الجمعيات العمومية لشركات البترول

وأكد "الملا"، على أهمية ما نفذه برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 من مشروعات زادت من كفاءة المناطق الجغرافية البترولية وقدرتها على تلبية الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية لخدمة أهالينا فى كافة المحافظات.

أضاف أن التحديات الحالية أظهرت مدى نجاح الرؤية الاستباقية اقتصاديًا في الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وزيادة الطاقات التكريرية القائمة وإضافة طاقات جديدة فى كافة مصافى التكرير وكذلك التحول الرقمي في إدارة المصافي من خلال برنامج إدارة متكامل يربطها بالهيئة مما يعظم اقتصاديات الزيت الخام والمنتجات البترولية سواء المنتج محلياً أو ما يتم استيراده وذلك بالإضافة إلى برنامج ERP لإدارة أصول قطاع البترول الجاري العمل على الإسراع بالانتهاء منه.

وأكد "الملا"، أن ما شهدته كيانات القطاع العام البترولية من تطوير غير مسبوق ساهم في زيادة إنتاجها ورؤوس أموالها وإقامتها مشروعات كبرى للإنتاج والتوافق البيئي وتأمين الأفراد والمنشآت وضبط منظومة العمل وجاهزيتها للتكامل مع المشروعات الجديدة التي يتم إضافتها وهو ما تحقق فيما يخص مصفاة القاهرة لتكرير البترول لتكون جاهزة للتكامل مع مصفاة المصرية للتكرير أحدث إضافات منطقة مسطرد البترولية ، وهو ما يتم العمل عليه فى تطوير مصفاة أسيوط لتكرير البترول للتكامل مع مشروع السولار الجديد بأنوبك .

وخلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة أسيوط لتكرير البترول، أكد "الملا" أهمية التطور الذى شهدته المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط في إحداث نقلة نوعية بالمنطقة لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة في الوفاء باحتياجات أهالينا ومشروعات التنمية والنمو فى صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتطويره، لافتاً إلى أن مجمع إنتاج البنزين الذى افتتحه الرئيس السيسي ومجمع أنوبك للسولار الجاري تنفيذه يوضح ما تحظى به المنطقة من اهتمام ، كما أشار إلى التقدم الذى تحقق في تطبيق البرنامج الرقمي المتكامل لإدارة مصافى التكرير بمصفاة أسيوط ، والدور المهم الذى تقوم به شركة أسيوط فى التنمية المجتمعية.



وزيرا البترول والصناعة في اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات البترول

واستعرض الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أهم نتائج أعمالها خلال العام المالى 2022/2023 موضحاً نجاح مصفاة التكرير في تحويل حوالى 3.3 مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلى بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها أكثر من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء فى تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة.

أضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها التي تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها من أهمها مشروعي مجمع التقطير الجوي بطاقة 5 ملايين طن خام ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 مليارات جنيه، فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتي التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية وإنشاء 5 مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً، ومشروع التحول الرقمى من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول ERP ومشروعات ترشيد الطاقة ومشروعات التنمية المجتمعية.

وخلال جمعيتى اعتماد نتائج أعمال شركتى القاهرة والنصر للبترول أوضح الوزير ما شهدته المنطقتين البتروليتين بمسطرد والسويس من مشروعات زيادة القدرات الإنتاجية والتوافق البيئى والتنمية المجتمعية ، لافتاً إلى انعكاس ذلك الواضح على نتائج الأعمال عاماً بعد الآخر.

واستعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام حيث أشار إلى أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بلغت نحو 8.4 مليون طن بمصفاتي الشركة بمسطرد وطنطا لتساهم في توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت نحو114 ألف طن بوتاجاز و552 ألف طن نافتا وحوالى 2.9 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 أوكتين) و60 ألف طن كيروسين و460 ألف طن وقود طائرات ومليون و407 ألف طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات.

أشار إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها وتشغيلها خلال العام مشروع استرجاع غازات الشعلة بهدف تقليل انبعاثات الغازات المصاحبة وإعادة استخدام غازات الشعلة كوقود وإنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء 12 صهريجاً للخام والمنتجات البترولية ومشروعات أبراج التبريد وتركيب أجهزة القياس الآلى، كما أشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلى للمعدات والأجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام.

أضاف أن المشروعات المنفذة تسهم فى توفير جانب مهم من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وأنها قامت بتكرير حوالى 2.4 مليون طن خام ، وأوضح أن خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ حوالى 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة فى عدد من المشروعات الجديدة التى تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل وزيادة كفاءتها منها التحول الرقمى لربط كامل أنظمة التشغيل وبرنامج إدارة المعامل الكيماوية ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والإنذار المبكر وإنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى لتحقيق الاستدامة البيئية .

وأشار الملا خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال بتروجاس ، إلى نجاح التطوير الذى شهدته منظومة البوتاجاز من خلال زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ فى السويس والسخنة بالبحر الأحمر وأيضاً بموانئ البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية واستخدام التسهيلات المتاحة لقطاع البترول فى استقبال البوتاجاز بميناء دمياط ونقله من دمياط لطنطا مما كان له أكبر الأثر فى استقرار سوق البوتاجاز وتوفيره للمواطنين فى سهولة ويسر.

واستعرض المهندس نبوى محمود رئيس شركة بتروجاس أهم نتائج الأعمال حيث تم توفير احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والتى بلغت حوالى 3.52 مليون طن بوتاجاز خلال العام المالى الماضى بانخفاض قدره 2.9%، حيث تم تعبئة 300 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 مصنعاً لتعبئة الأسطوانات وتوزيعها من خلال 3094 مركز توزيع للمستهلكين وتم إعادة تأهيل 3.7 مليون أسطوانة .

كما استعرض جهود دعم وتحديث أنظمة الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة والتى مكنت بتروجاس من تحقيق حوالى 15.7 مليون ساعة عمل آمنة، كما استعرض جهود تطبيق التحول الرقمى وتشغيل المنظومة الإلكترونية لتنظيم ومراقبة توزيع البوتاجاز وتطبيق المرحلة الاولى من نظام ERP لإدارة الموارد والاصول.