بعد قرار البنك المركزي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه أمس، بعد أن ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مساء الخميس.

وهبط سعر جرام الذهب اليوم نحو 20 جنيهًا دفعة واحدة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 عند 1894 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 عند 2210 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب عند 17680جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1921 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء الخميس وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 8.7 دولار بنسبة 0.43%.