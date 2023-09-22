شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يقلص خسائره بعد تمسك بنك اليابان بالتيسير النقدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت الأسهم اليابانية الخسائر الحادة التي سجلتها في مستهل التعاملات، الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على برامج التحفيز دون تغيير وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتحول إلى التشديد النقدي. وأنهى المؤشر نيكاي، منخفضا 0.52 بالمئة عند 32402.41 نقطة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا عند 32154.53 نقطة في وقت سابق اليوم مقتفيا الانخفاضات الحادة في وول ستريت وسط مخاوف من المزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر حادة بلغت 1.2 بالمئة لينهي اليوم منخفضا 0.3 بالمئة فقط. وجاء إعلان بنك اليابان في أثناء فترة راحة منتصف اليوم في سوق الأسهم.

وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان متجها نحو أدنى مستوى في عشرة أشهر.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «العملية الحسابية بسيطة جدا.. أي سوق شديدة التأثر بالتصدير تفضل العملة الأضعف».

وفي بيان مصاحب لقرار، الجمعة كرر بنك اليابان التعهد بالإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير «طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم عند اثنين بالمئة) بطريقة مستقرة».

أسعار الفائدة

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، الجمعة وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، مما يعني أن المركزي الياباني ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية.

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى، الجمعة أبقى بنك اليابان على فائدة بنسبة 0.1 بالمئة تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطيات الفائضة المودعة لدى البنك المركزي، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو 0 بالمئة.

وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير «طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف التضخم (وهو 2 بالمئة) بطريقة مستقرة». (رويترز)