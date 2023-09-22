شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تنال تقييم خمس نجوم من «أيبكس» للمرة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت الاتحاد للطيران على تصنيف الخمس نجوم في فئة «شركة الطيران العالمية» من قبل جمعية تجارب المسافرين «أيبكس»، للسنة الثالثة على التوالي، وأُعلن عن هذا التصنيف، خلال حفل توزيع جوائز الجمعية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتستند هذه الجوائز إلى تعليقات وآراء المسافرين، من خلال مصادر خارجية محايدة وجمعها بالشراكة مع «ترايبلت» من «كونكيور»، وهو تطبيق تنظيم السفر الأعلى تقييماً في العالم، في جوائز عام 2024، حيث جرى تصنيف ما يقرب من مليون رحلة جوية من قبل المسافرين على متن أكثر من 600 شركة طيران، من جميع أنحاء العالم، باستخدام مقياس الخمس نجوم، والمصادقة على هذه الجوائز بشكل مستقل من قبل شركة تدقيق خارجية مختصة.

وصرّح أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «ضيوفنا هم جوهر ما نقوم به، وفخورون جداً بحفاظنا على تصنيف الخمس نجوم، للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل تقييمهم وملاحظاتهم، ونسعى لتقديم خدمة عالمية المستوى مستلهمة من الضيافة العربية الأصيلة في موطننا أبوظبي، وسنواصل تقديم الأفضل في مجالنا».

يأتي هذا التقدير، بينما تستعد الاتحاد للطيران لإطلاق ثلاث وجهات جديدة، حيث ستطلق الناقلة رحلاتها إلى دوسلدورف في 28 سبتمبر/أيلول الجاري، وكوبنهاغن في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، وأوساكا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى ذلك، زادت الاتحاد رحلاتها إلى عدد من الوجهات في أوروبا وآسيا، ما يجعل السفر أكثر سهولة.

وتقدم الاتحاد للطيران تجربة سفر على أعلى المستويات، من حيث الخدمة والضيافة لمسافريها، بغض النظر عن درجة السفر، سواء اختار الضيف السفر على مقصورة الإيوان، الجناح ذي الثلاث غرف على متن طائرة إيرباص A380، أم الدرجة الأولى، درجة الأعمال، أم السياحية على متن جميع طائرات أسطول الناقلة.

وسيستمتع الضيوف، على درجة الأعمال، بتجربة لا تضاهى مع شراكة الاتحاد مع أرماني/كاسا، من خلال مجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، وتتضمن المجموعة أيضاً ملاءات فاخرة تحمل شعاراً مشتركاً للبطانية والوسادة ووسادة الدعم، التي تتحول إلى مفرش لمقعد الاتحاد الذي يتحول أيضاً إلى سرير منبسط.

أما الدرجة السياحية، والتي تُوجت، مؤخراً، بلقب أفضل درجة سياحية في جوائز مجلة «بزنس ترافلير ميدل إست»، وتعتمد على أسلوب متفرد في تقديم الوجبات باستخدام أدوات مائدة مبتكرة مصنوعة من مواد مستدامة للارتقاء بتجربة الضيف، وتتميز أدوات المائدة في الدرجة السياحية بإمكانية إعادة استخدامها، ما يقلل من النفايات، وأنتجت باستخدام نظام إعادة تدوير متكامل، ما يعزز من اقتصاد دائري مغلق، كما تحمل الأواني شعار الاتحاد للطيران، ما يضفي لمسة ترتقي بتجربة الضيوف.