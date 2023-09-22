كبير الاقتصاديين في مركز الخليج للأبحاث بجامعة كامبردج: السعودية ستكون مركزا للطاقة النظيفة والتجارة وإحدى أكبر الاقتصادات بالعالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد كبير الاقتصاديين في مركز الخليج للأبحاث بجامعة كامبردج “جو سفاكياناكيس” أن المملكة العربية السعودية ستكون مركزا للطاقة النظيفة والتجارة، وإحدى أكبر اقتصادات العالم.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الرؤية السعودية التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، وضعت المملكة على خارطة الطريق الذي يمكنها من أن تكون مركزا تجاريا مهما من مراكز التجارة في العالم.

وبين أن المملكة من خلال المشاريع التي تقوم على إنشائها في المدن الجديدة تستهدف لأن تكون من أهم دول العالم في الطافة النظيفة والمساحات الخضراء.