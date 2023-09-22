الاقتصاد

تباين أداء الأسهم الخليجية في الأسبوع الثالث من سبتمبر

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية في الأسبوع الثالث من سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1.8%-
الكويت 1.59%-
عُمان 1.04% -
البحرين 0.10%-
قطر 0.04%+
دبي: ”الخليج 365”
أنهت الأسهم الخليجية تعاملات الأسبوع على تباين، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي، التعاملات على انخفاض بنسبة 1.8%، مغلقاً عند 10949 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 11155 نقطة. وبذلك يواصل مؤشر السوق هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً خلالها انخفاضاً بنسبة 5%، ليسجل أدنى إغلاق أسبوعي منذ إبريل 2023.
وفي الكويت، أنهى مؤشر السوق الأول، تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.59%، مغلقاً عند مستوى 7582.36 نقطة، وذلك مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه عند 7705.16 نقطة.
وأنهى مؤشر البحرين العام تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.10%، حيث أغلق عند 1929.51 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 1931.48 نقطة.
وفي قطر، أنهى المؤشر العام للبورصة، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.04%، مغلقاً عند 10322.96 نقطة، مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه عند 10319.28 نقطة.
وفي سلطنة عُمان، أنهى مؤشر بورصة مسقط، تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.04%، حيث أغلق عند 4676.84 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 4725.9 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، أنهى المؤشر العام للبورصة المصرية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.76%، مغلقاً عند 20,080.57 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 19,540.33 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا