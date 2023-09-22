شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية في الأسبوع الثالث من سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السعودية 1.8%-

الكويت 1.59%-

عُمان 1.04% -

البحرين 0.10%-

قطر 0.04%+

دبي: ”الخليج 365”

أنهت الأسهم الخليجية تعاملات الأسبوع على تباين، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي، التعاملات على انخفاض بنسبة 1.8%، مغلقاً عند 10949 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 11155 نقطة. وبذلك يواصل مؤشر السوق هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً خلالها انخفاضاً بنسبة 5%، ليسجل أدنى إغلاق أسبوعي منذ إبريل 2023.

وفي الكويت، أنهى مؤشر السوق الأول، تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.59%، مغلقاً عند مستوى 7582.36 نقطة، وذلك مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه عند 7705.16 نقطة.

وأنهى مؤشر البحرين العام تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.10%، حيث أغلق عند 1929.51 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 1931.48 نقطة.

وفي قطر، أنهى المؤشر العام للبورصة، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.04%، مغلقاً عند 10322.96 نقطة، مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه عند 10319.28 نقطة.

وفي سلطنة عُمان، أنهى مؤشر بورصة مسقط، تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.04%، حيث أغلق عند 4676.84 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 4725.9 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أنهى المؤشر العام للبورصة المصرية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.76%، مغلقاً عند 20,080.57 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 19,540.33 نقطة.