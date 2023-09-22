الاقتصاد

الصين والكويت توقعان اتفاقات للطاقة المتجددة والبنية التحتية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تلفزيون الصين المركزي، الجمعة: «إن الصين والكويت وقّعتا اتفاقات ثنائية للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإنشاءات البنية التحتية والحوكمة البيئية».
ونقلت الشبكة عن الرئيس شي جين بينغ قوله خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح: «إن الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر».
وأضافت أن البلدين وقعا أيضاً خطة للتعاون الثنائي في الفترة من 2024 إلى 2028. (رويترز)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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