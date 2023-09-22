شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة «مايكروسوفت» و«أكتيفيجن» على وشك تجاوز العقبة النهائية في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب شركة «مايكروسوفت» من تجاوز العقبة التنظيمية الأخيرة التي تعرقل إتمام استحواذها على «أكتيفيجن بليزارد» بقيمة 69 مليار دولار، إذ قالت الهيئة المختصة بمكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة إلى أنها ستقبل أحدث الاقتراحات، منهية بذلك انتظاراً دام أكثر من عام ونصف لإكمال أكبر صفقة على الإطلاق صفقة الألعاب.

وأضافت هيئة المنافسة والأسواق، الجمعة، أن اقتراح مايكروسوفت يفتح الباب أمام إتمام الصفقة، وأنها ستستكمل مشاوراتها بشأن العرض الجديد. والعرض الموقع من قبل «مايكروسوفت» ينص على بيع بعض الحقوق لشركة نشر الألعاب الفرنسية «يوبي سوفت إنترتينمنت»

وتمثل هذه الخطوة تحولاً مذهلاً للصفقة التي تكهّن بعضهم بفشلها من قبل، بعد إعراب عدد من هيئات مراقبة مكافحة الاحتكار عن مخاوفها بشأنها بما في ذلك الفيتو الأولي من المملكة المتحدة في الربيع. وقد اكتسبت زخماً غير متوقع بعد أن تغلّبت مايكروسوفت على الطعن الذي تقدّمت به أمام محكمة لجنة التجارة الفيدرالية بشأن الصفقة. وقد وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق من خلال العلاجات السلوكية في شهر مايو/أيار. وهذا ما ترك هيئة أسواق المال باعتبارها العقبة التنظيمية المتبقية.

صفقة جديدة ومختلفة

وقال كولين رافتيري، كبير مديري عمليات الدمج في شركة مايكروسوفت: «هذه صفقة جديدة ومختلفة إلى حد كبير، والتي تحافظ على التوزيع السحابي لهذه الألعاب المهمة في أيدي مورد مستقل قوي، يوبيسوفت، وليس تحت سيطرة مايكروسوفت».

وارتفعت أسهم «أكتيفجين» بما يصل إلى 2.2% إلى 94.39 دولار في تعاملات ما قبل السوق بالولايات المتحدة الجمعة، أي بفارق 61 سنتاً فقط عن عرض «مايكروسوفت» البالغ 95 دولاراً للسهم. وارتفعت أسهم «يوبي سوفت» بنسبة 4.2% في باريس.

وقال براد سميث، المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إن الشركة ستواصل العمل من أجل الحصول على الموافقة النهائية لإغلاق الصفقة بحلول 18 أكتوبر.

وقال: «لقد شجعنا هذا التطور الإيجابي في عملية مراجعة هيئة أسواق المال. لقد قدمنا حلولاً نعتقد أنها تعالج بشكل كامل مخاوف هيئة أسواق المال المتبقية المتعلقة ببث الألعاب السحابية».

وكتب بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة «أكتيفيجن»، في منشور: «الموافقة المبدئية من هيئة أسواق المال على اندماجنا تعد أمراً بالغ الأهمية لإتمام الصفقة». (بلومبيرغ)