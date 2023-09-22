شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للفنادق تعتزم زيادة حصتها في سيناء للسياحة للاستفادة من "التجلي الأعظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر للفنادق، إنها تعتزم شراء حصة شركة مصر للسياحة لدى شركة مصر سيناء للسياحة، بسبب مشاركة الأخيرة في تنفيذ مشروع التجلي الأعظم، والذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، ومتابعة والتوجيه بسرعة تنفيذه بأسرع وقت، مضيفة كما ستبقي على استثماراتها في شركة رواد السياحة، وذلك بعد بدء تحقيقها أرباح وتغطية الخسائر وإمكانية تحقيق عوائد للشركة منها بمجرد الانتهاء من تطوير وتحديث الفنادق المملوكة لها.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر للفنادق عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن توصية بدراسة جدوى الاستمرار في الاستثمار بشركتي رواد الواحات السياحية، ومصر سيناء بنحو مليون جنيه، و1.058 مليون جنيه، على التوالي.

قالت شركة مصر للفنادق، إن الاستراتيجية المستقبلية للشركة تستهدف تعظيم العوائد والأرباح والمحافظة على خطوط السيولة وقدرات الشركة في حال تعثر التشغيل، مما أدى إلى احتفاظ الشركة بمكونها الدولاري، مضيفة أنه لحين وضوح الرؤية واتخاذ القرار المناسب، وفي ضوء ما يتم الانتهاء إليه من دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة يعتبر الاحتفاظ بالمكون الدولاري تحوطًا مناسبًا من مخاطر تقلبات العملة، لا سيما مع ارتفاع معدل العائد المتميز الممنوح للشركة على الدولار، والبالغ 6.3%.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز، والذي تضمن توصية بضرورة الاستمرار في خفض أرصدة القروض، في ظل توافر السيولة لدى الشركة، حيث بلغت رصيد النقدية وما في حكمها 1067.6 مليون جنيه، وذلك لمواجهة تزايد معدلات الفائدة المدينة التي تتحملها الشركة، إذ بلغ رصيد حساب القروض 873.8 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023 مقابل 956.7 مليون جنيه في العام المالي السابق تتحمل عنها الشركة فوائد مدينة بلغت 143.8 مليون جنيه.

قالت شركة مصر للفنادق، إنه جاري العمل بالتنسيق مع شركة إيجوث والمصفي لشركة الشرق الأوسط، لإنهاء تصفية "الشرق الأوسط" بأسرع وقت ممكن، حيث مرت عملية التصفية بعثرات كثيرة سواء من قبل محافظة الإسماعيلية أو عدد القضايا المرفوعة عليها، وتم مخاطبتها لمعرفة موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.