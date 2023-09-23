شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يواصل خفض حصته في «أبوظبي الإسلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت بيانات النشرة الأخيرة الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي تراجع حصة بنك الإمارات دبي الوطني في مصرف أبوظبي الإسلامي من 7.31% إلى 7.25%. وبهذا تكون ملكية «الإمارات دبي الوطني» قد واصلت تراجعها في «أبوظبي الإسلامي»، للأسبوع الرابع على التوالي حيث كانت 7.5% قبل شهر.

كما تراجعت حصة شركة الإمارات الدولية للاستثمار في أبوظبي الوطنية للفنادق من 10.34% إلى 10.29%. ونقصت ملكية شركة غباش للتجارة والاستثمار المحدودة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من 5.60% إلى 5.59%، وملكية الراجحي شركاء في سيراميك رأس الخيمة من 7.70% إلى 7.56%، وملكية الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير في شركة حياة للتأمين من 21.81% إلى 21.37%.

وزادت ملكية الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي في شركة البحيرة للتأمين من 12.38% إلى 12.43%، وملكية أحمد عيسى أحمد النعيم في بنك رأس الخيمة الوطني من 6.82% إلى 6.83%، وملكية أحمد عمر سالم الكربي في الشارقة للأسمنت من 11.63% إلى 11.75%، وملكية على رشيد ناصر العميرة في الوثبة للتأمين من 8.18% إلى 8.23%، وملكية انفكتس هولدينغ ليمتد في انفيكتوس للاستثمار بي إل سي من 66.96% إلى 68.50%.

وفي سوق دبي تراجعت نسبة ملكية جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري في شعاع كابيتال من 15.15% إلى 10.22%، ونسبة ملكية مصرف عجمان في تكافل الإمارات من 15.76% إلى 15.69%. بينما زادت نسبة ملكية زايد راشد عويضة راشد القبيسي في أمان من 5.80% إلى 5.88%.