93 مبادرة تشجير تطلقها روشن احتفاء باليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق روشن ضمن مشاركتها في الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة، 93 مبادرة تشجير رائدة في تجسيد لالتزامها بمبادرة السعودية الخضراء والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلا عن اتساقها مع قيم برنامج «يحييك» للمسؤولية الاجتماعية في روشن.

وتعهدت «روشن» بزراعة وتوزيع أكثر من 65 ألف شجرة في إطار مجموعة من المبادرات المختلفة لدعم الاستدامة والبيئة وجودة الحياة، وبدأت بالفعل في الوفاء بالتزامها بمستقبل أكثر اخضرارا، ففي حفل افتتاح معرض سيتي سكيب في الرياض، أشركت روشن الزوار في تجربة تفاعلية للتشجير لرفع الوعي وتشجعيهم على الاستدامة.

ووفق هذه المبادرة، تستعد روشن لبذل المزيد من الجهود في سبيل المحافظة على البيئة من خلال زراعة 1000 شجرة إضافية في «واجهة روشن»، وإضافة 1500 شجرة أخرى في مجتمع «سدرة» في شمال الرياض وإطلاق مبادرات لتوزيع الأشجار والتشجير في أكثر من 70 مدرسة حول المملكة بمستهدف 31 ألف شجرة وعقد جلسات توعوية للطلاب عن أهمية الاستدامة وكيفية رعاية الأشجار.

وستوجه روشن جهودها لزراعة أشجار المانجروف في 3 مناطق مختلفة من المملكة، وتستهدف المساهمة بـ25 ألف شجرة من هذا النوع وكل هذه الجهود المتنوعة لا ترمز فقط إلى الزراعة الفعلية، بل تسلط الضوء على أهمية توزيع الأشجار وغرس ثقافة حماية البيئة لدى الأجيال القادمة، وترسيخ الوعي الذي يدفع الجميع إلى الإسهام في تحقيق الهدف الأسمى لمستقبل أخضر ومستدام.