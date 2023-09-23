شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع مضطرب.. الأسهم الأمريكية تغلق على تراجعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف بعد أسبوع مضطرب، سجلت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ 16 عاما.

وجاء هذا مع تقييم المستثمرين لمراجعات توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في أغلب الجلسة وسجلت خسائر أسبوعية.

بورصة وول ستريت

ووفقا للبيانات الأولية، خسر المؤشر داو جونز الصناعي 106.91 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 33963.51 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.75 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 4319.25 نقطة.

كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.18 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 13211.81 نقطة.

المؤشرات الرئيسية في وول ستريت

كانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت فتجت على ارتفاع الجمعة، بعدما أثرت المخاوف من أسعار الفائدة على الأسهم في الجلسة الماضية.

بينما ترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من صناع السياسات لمحاولة استنباط الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).