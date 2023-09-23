شكرا لقرائتكم خبر عن 491 مليون درهم ضخ الأجانب والمحافظ في أسهم الإمارات خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضافت الأسهم الإماراتية 23 مليار درهم إلى قيمتها السوقية خلال أسبوع، منها 11.32 مليار درهم في سوق دبي، و11.7 مليار في أبوظبي، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في خمس جلسات بنسبة 3% إلى مستوى 4168.55 نقطة، تحت قيادة العقار والبنوك، فيما منع سهم «الدار» مؤشر سوق أبوظبي من التراجع أكثر من 0.3% عند مستوى 9849.41 نقطة. جاء ذلك في خضم ضخ الأجانب والمحافظ 491 مليون درهم خلال أسبوع، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية 330 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 130 مليون درهم في أبوظبي، و200 مليون درهم في دبي. كما اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال الأسبوع، بصافي شراء 161.2 مليون درهم، منها 128.9 مليون درهم في دبي، و32.26 مليون درهم في أبوظبي.

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وجاءت هذه المشتريات، وسط ارتفاعات قوية لأسهم «إعمار العقارية» 9.7% و«إعمار للتطوير» 6.7% و«دبي الإسلامي» 3.87% و«دبي المالي» 4.4% و«الإمارات دبي الوطني» 4.6% و «الدار»6.41%.

حصدت الأسهم سيولة أسبوعية 8.48 مليار درهم، منها 2.88 مليار في دبي، و5.6 مليار في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.96 مليار سهم، توزعت بواقع 1.13 مليار سهم في أبوظبي، و834 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 120448 صفقة.

سوق دبي

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وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع 3% إلى مستوى 4168.55 نقطة، بارتفاع المؤشرات القطاعية للعقار والمالية والصناعة والمرافق.

وصعد في قطاع المالية «دبي الإسلامي» 3.87% و«دبي المالي» 4.4% و«الإمارات دبي الوطني» 4.6% و«جي إف إتش» 2.3% و«أملاك» 2.6%.

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وزاد في العقار سهم «إعمار العقارية» 9.7% و«إعمار للتطوير» 6.7% و«ديار» 0.73% و«تيكوم» 6.7% مع استقرار «الاتحاد العقارية» دون تغيير.

وفي قطاع المرافق، ارتفع «ديوا» 1.18% و«إمباور» 1.6% و«تبريد» 1.4%. وارتفع في الصناعة «العربية للطيران» 3.3% و«أرامكس» 0.4% و«دبي للاستثمار» 4.17% و«الخليج للملاحة» 2.57% مقابل نزول «سالك» 0.3%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 0.3% عند مستوى 9849.41 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم في المالية والاتصالات والصناعة والطاقة.

وفي المالية، انخفض «أبوظبي الأول» 1.6% و«أبوظبي التجاري» 3.13% و«ملتيبلاي» 1.96% و«العالمية القابضة» 0.98%، مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.15%.

وفي الاتصالات، ارتفع «إي آند» 1.48% و «الياه سات» 5.51%. وارتفع في العقار سهم «الدار» 6.41% و«منازل» 4.77%، أمام انخفاض سهم «رأس الخيمة العقارية» 0.88% و«إشراق» 2.44%.

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وزاد في قطاع الطاقة سهم «أدنوك للغاز» 1.16% و«أدنوك للحفر» 1.79% و«دانة غاز» 2.86%، مقابل نزول «أدنوك للتوزيع» 0.53%.

وفي الصناعات، ارتفع «موانئ أبوظبي» 4.07% و«ألفا ظبي» 2% مقابل نزول «الجرافات البحرية» 7.17% واستقرار «حديد الإمارات-أركان».

توجه السيولة

وتصدّر قائمة السيولة الأسبوعية في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بمليار درهم، مغلقاً عند 405 دراهم، تلاه «ألفا ظبي» ب 618.6 مليون وصولاً إلى 20.46 درهم، ثم «ملتيبلاي» باستقطابه 572.5 مليون مغلقاً عند 4 دراهم، و«الدار» ب495.2 مليون عند 5.81 درهم. وتزعم التداولات في دبي، سهم «إعمار العقارية» ب972.3 مليون درهم مغلقاً عند 7.74 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» ب 407.6 ملايين وصولاً إلى 18.15 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه 321.5 مليون وأقفل عند سعر 5.9 درهم، ورابعاً «إعمار للتطوير» ب188 مليون سيولة عند 7.1 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

«بالمز الرياضة» الارتفاع الأسبوعي الأكبر في سوق أبوظبي ب 17.43% إلى 12.8 درهم، تلاه «الاتحاد للتأمين» ب 13.33% مغلقاً عند 0.68 درهم، ثم «هيلي» ب 9.09% إلى 3 دراهم.

وسجل «أم القيوين للاستثمارات العامة» التراجع الأكثر ب 25.35% عند 1.06 درهم، تلاه «دار التأمين» بهبوطه 10% إلى 0.81 درهم، ثم «غذاء القابضة» بنزوله 7.83% إلى 43.1 درهم.

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وعلى صعيد دبي، تصدر الارتفاعات الأسبوعية سهم «إعمار العقارية»، 9.78% و«تيكوم» 6.77%، ثم «إعمار للتطوير» ب 6.76%.

والتراجعات «الإمارات الإسلامي» ب 18.9%، تلاه «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» ب 10% ثم «أمان» ب 9.25%.

الجنسيات

وحسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه الأجانب للشراء بصافي 130 مليون درهم بالمقابل، اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي 130 مليونا، منها 31.64 مليون بيع العرب و84.6 مليون بيع الخليجيين، و13.46 مليون محصلة بيع المواطنين.

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وفي دبي، اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي 433.65 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.6 مليون للعرب، و222.1 مليون للخليجيين، و200 مليون محصلة شراء الأجانب، واتجه المواطنون للتسييل، بصافي 433.65 مليون محصلة بيع.

المؤسسات

اتجهت المحافظ للشراء بصافي 161.2 مليون منها 128.9 مليون في دبي و32.26 مليون في أبوظبي. واتجه الأفراد للتسييل، بصافي 161.2 مليون درهم.