شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 9.5%، في الربع الثاني من 2023، ليصل إلى 10 مليارات و85 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بالربع الثاني من 2022.

وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي، إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

تراجع أنشطة النفط

تراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5%، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2%، فيما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 %.

يذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من 2023 (حتى نهاية يونيو ) ، سجل انخفاضًا بنسبة 2.4%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2022.