شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. نمو يقارب 2% في صادرات الصناعة خلال نصف عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت صادرات الصناعة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي ، نموًا يقارب 2 % بـ 4 مليارات دينار، مقابل 3.9 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، متكئة على جودتها وتنافسيتها بالأسواق العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت عن رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير ، قوله إن النمو بالصادرات الصناعية جاء بفعل توسعها داخل العديد من الأسواق العالمية بمقدمتها السعودية، التي سجلت نمواً تجاوز ما نسبته 15.6% ، إلى جانب إسبانيا وكندا ، ووصولها للعديد من الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل فنلندا وبلغاريا ونيبال والبوسنة والهرسك.

تنمية الأنشطة الصناعية

أوضح الجغبير ، أن صادرات العديد من المنتجات الصناعية سجلت نمواً يعكس عمق الأداء الإيجابي للعديد من الأنشطة الصناعية، وتنميتها للقدارات المتاحة لديها، وأبرزها جاء ضمن مجموعة الحلي والمجوهرات بنسبة 91 % ومنتجات الكيماوية المتنوعة 18.6% وغيرها من منتجات الصناعة الوطنية.

وأضاف أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية منذ بداية العام الحالي، بقيادته لعجلة النمو الاقتصادي ومساهمته بربع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، وليأتي أيضاً كأكبر القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبةٍ 21.2% ليحقق بذلك نموا بمعدل 3.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 الف منشأة، منها 18.2 ألف منشأة حرفية، و1.8ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3% منذ العقد الماضي.