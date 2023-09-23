الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 23-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 23-9-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 98.92 جنيه للشراء، و99.93 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.57 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 99.75 جنيه للشراء، و100.20 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

99.75 جنيه للشراء.

 

100.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

98.92 جنيه للشراء.

 

99.93 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

99.59 جنيه للشراء.

 

99.93 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

96.57 جنيه للشراء.

 

100.25 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

97.30 جنيه للشراء.

 

100.25 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
 

99.99 جنيه للشراء.

 

100.25 جنيه للبيع.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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