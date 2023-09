شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دبي.. «بلو آول» تتوسع في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يعمل بنك الائتمان الخاص «بلو آول» Blue Owl Capital Inc، على فتح مكتب وتعيين فريق في أبوظبي يركز على جمع رأس المال، وهي خطوة للمساعدة في تعزيز علاقتها مع صندوق الثروة مبادلة للاستثمار، وفقاً لمصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة، إن المكتب أصبح أولوية لشركة «بلو آول» مع توسع وجودها في الشرق الأوسط. وحصل المقرض الائتماني الخاص مؤخراً على التزام استثماري بقيمة مليار دولار من صندوق أبوظبي للثروة.

كما قامت شركة «بلو آول» أيضاً بإضفاء الطابع الرسمي على خطط لفتح مكتب وتعيين فريق في دبي، للاستفادة من الطلب المتزايد من صناديق الثروة في الشرق الأوسط على الأصول البديلة. وقال المصدر، إن الشركة تخطط للاستثمار مباشرة في المنطقة بمجرد إنشاء المكاتب الجديدة.

تعد شركة «بلو آول»، التي تدير نحو 150 مليار دولار، واحدة من أكبر الشركات في سوق الائتمان الخاص. تتضمن بعض صفقاتها الأخيرة حزمة ديون بقيمة 2.65 مليار دولار، لدعم استحواذ Francisco Partners وTPG Inc. على شركة New Relic Inc. إضافة إلى تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار، للمساعدة في تمويل استحواذ BradyIFS على Envoy Solutions.

وستضيف مكاتب الشرق الأوسط إلى ما يقرب من عشرة مواقع حول العالم؛ حيث تتواجد الشركة بالفعل بما في ذلك هونغ كونغ ولندن وسنغافورة وطوكيو.