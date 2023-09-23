شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تطلع على تجربة مجمع «هايتك بارك» في مينسك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من حكومة الفجيرة ممثلاً في بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعيه ومنطقة فوز للصناعات البترولية، مجمّع الشركات الذكية «هايتك بارك» في العاصمة البيلاروسية مينسك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال منح التراخيص وتطوير البنية التحتية الذكية، والتكنولوجيا الحديثة في مجال مراقبة الهواء والطائرات بدون طيار الدرون، والابتكارات وغيرها من المجالات ذات الأولوية لحكومة الفجيرة.

واطّلع الوفد على تجربة «هايتك بارك» الرقمية، مُشيدين بالتقدم وتطبيق السياسات والأنظمة الاستشرافية للمستقبل في المجمّع، والآليات القائمة على الابتكار والتطوير المستمر في البنى التحتية والخدمات والخطط الحكومية، متطلعين إلى الاستفادة من تجربتها في العديد من الجوانب التي تدعم التطلعات والخطط المستقبلية لحكومة الفجيرة من أجل مستقبل مستدام.

وكان وفد حكومة إمارة الفجيرة شارك في المؤتمر الاقتصادي السابع عشر الذي عقد في مقاطعة غوميل البيلاروسية. وشارك الوفد ممثلاً في بلدية الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومنطقة فوز للصناعات البترولية، بمناقشات الطاولة المستديرة، واطّلع على تجارب الدول المشاركة في المعرض المصاحب التي شملت المواصلات وقطاع الشحن والصناعات البتروكيماوية وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع إنتاج الصلب والحديد ومراقبة الهواء والصحة والبرمجة والتعدين والتعليم والأمن السيبراني.

وتم على هامش مشاركة الوفد في المؤتمر توجيه الدعوة لعدد من الشركات لزيارة إمارة الفجيرة بهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، ووضع آليات للتعاون المستقبلي المشترك. (وام)