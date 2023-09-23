62 ألف أسرة تستفيد من الخيارات السكنية والتمويلية خلال 8 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 62 ألف أسرة منذ بداية 2023 حتى نهاية أغسطس الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 66 ألف أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وأوضح برنامج «سكني» في بيان له أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال أغسطس بلغ 10 آلاف أسرة، بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بأعداد المستفيدين خلال يوليو 2023 الذي بلغ 8.303 أسر.

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس 8.7 آلاف أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها «سكني» للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، إذ تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانا من «سكني» باستمرارية الدعم السكني، وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية منازلهم.

وأشار البرنامج إلى أن كثيرا من المشاريع متاحة للحجز الكترونيا خلال منصة وتطبيق «سكني» في مختلف مناطق المملكة، داعيا الأسر السعودية الراغبة بالتملك إلى الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة خلال زيارة التطبيق أو الموقع الالكتروني لـ«سكني» عبر الرابط https://sakani.sa/، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

ويتيح «سكني» خدمات عدة عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، إذ تم تقديم 174,526 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة «X»، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و(واتساب الأعمال).

كما يقدم موقع وتطبيق «سكني» مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و«المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الالكتروني و«السوق العقاري»، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.

المستفيدون من برنامج «سكني»

يناير ـ أغسطس 2023

62.023 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية.

66.230 أسرة سكنت مسكنها الأول.

أغسطس 2023