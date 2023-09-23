شكرا لقرائتكم خبر وزارة التجارة تستطلع الآراء حول لائحة لجان الغرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى الإسهام في تطوير أداء اللجان في اتحاد الغرف والغرف التجارية، والرفع من كفاءاتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، وزيادة تنافسية قطاع الأعمال.
وحرصت الوزارة على تعزيز دور اللجان بالإسهام في تطوير مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الاستفادة القصوى من الفرص والمزايا النسبية لمناطق ومحافظات المملكة، وذلك خلال أدوارها المتمثلة في العمل على حصر تحديات القطاع الخاص، وتحفيز وجود كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة.
اللائحة تهدف إلى:
- الإسهام في تطوير أداء اللجان في اتحاد الغرف والغرف التجارية.
- الرفع من كفاءة اللجان وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية.
- زيادة تنافسية قطاع الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة تستطلع الآراء حول لائحة لجان الغرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.