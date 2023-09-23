برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني لتأهيل موظفي ساما والبنوك المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البنك المركزي السعودي «ساما» برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني بنسخته الأولى، الذي يستمر 3 أشهر، حيث يستهدف تطوير القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل مجموعة من منسوبي البنك المركزي السعودي والقطاع المالي من البنوك المحلية، من خلال إشراكهم في برنامج تطويري مكثف ومتخصص بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في أحد أبرز الجامعات البريطانية. ويعد هذا البرنامج أحد أهم البرامج المستحدثة على المستويين المحلي والعالمي، ويهدف إلى وضع الأسس وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في المجال، كما يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه «ساما» لدعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب النظري والتطبيقي لمكافحة الاحتيال المالي من خلال مراحل عدة ابتداء من مراحل التأسيس، ومرورا بالتدريب على رأس العمل مع أكبر المؤسسات المالية العالمية، وجهات عالمية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني. برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني إطلاق النسخة الأولى.

يستمر 3 أشهر.

يستهدف تطوير مجموعة من منسوبي البنك المركزي السعودي و البنوك المحلية.

يتضمن برنامجا تطويريا مكثفا ومتخصصا بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في إحدى أبرز الجامعات البريطانية.

يعد أحد أهم البرامج المستحدثة على المستويين المحلي والعالمي.

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