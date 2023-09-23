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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد، يرعى في 7 نوفمبر المقبل «ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023» في دورته الثالثة، الذي تنظمه غرفة الأحساء ممثلة في مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال «سنا»، ومجلس ريادة الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك في فندق الأحساء إنتركونتنينتال.

وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر 3 أيام، هاكاثون ريادة الأعمال، الاستشارات والتدريب، لقاءات المستثمرين، نماذج الابتكار في المشاريع الناشئة، ومسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى معرض المشاريع الناشئة.

ويهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأحساء، وإبراز ما تمتلكه من القدرات البشريّة والميزات الاقتصادية، وتهيئة البيئة المُحفّزة، وإيجاد الفرص وتذليل العقبات والتحديات، وبناء العلاقات ومد جسور التواصل بين رواد الأعمال في الأحساء والجهات المعنية بما يُسهم في التنمية الاقتصادية.