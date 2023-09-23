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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، تنظم خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2023 في إسطنبول بتركيا، النسخة الثانية من برنامج بناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال، حول موضوع «دور تبادل المعلومات وذكاء الأعمال في دعم قرارات التجارة والاستثمار». ويعد البرنامج فرصة لاستكشاف أهمية التمكين الرقمي وذكاء الأعمال في تعزيز التجارة والاستثمار، من خلال الموضوعات التقنية البارزة التي ستتم مناقشتها من قبل المتحدثين، منها مدى أهمية ذكاء الأعمال، والتحول الرقمي في تشكيل قرارات الأعمال، وفهم الدور المحوري للمعلومات الائتمانية، وضرورة تبادل المعلومات علاوة على ذلك، وسيتم التركيز بشكل كبير على الاستفادة الفعالة من مصادر البيانات الإحصائية ذات الصلة بالائتمان والتجارة والاستثمار.

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