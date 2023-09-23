شكرا لقرائتكم خبر هيئة الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن أغسطس الماضي، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري. وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الالكتروني (zatca.gov.sa)،أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى، من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.