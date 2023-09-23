السعودية تترأس منظمة الآسوساي 2027 - 2030

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ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري التهنئة للقيادة الرشيدة على هذا الفوز، الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة، مؤكدا أن الفوز يأتي ليجسد الدور القيادي الكبير الذي تلعبه المملكة، ممثلة في الديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.
يذكر أن منظمة «الآسوساي» تأسست في 1978م، وتتألف من (48) عضوا من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حاليا مكتب المراجعة بمملكة تايلاند.
كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهام الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
منظمة «الآسوساي»
- تأسست 1978م.
- تضم 48 عضوا.
- الرئاسة الحالية تايلاند.
- الرئاسة القادمة السعودية.
- المراجع العام الصين.
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