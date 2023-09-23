السعودية تترأس منظمة الآسوساي 2027 - 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت المملكة - ممثلة في الديوان العام للمحاسبة - برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية لمنظمة الآسوساي لـ2027، وقد تم اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه التاسع والخمسين، والذي عقد بمدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة من 21 - 22 سبتمبر 2023؛ بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري التهنئة للقيادة الرشيدة على هذا الفوز، الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة، مؤكدا أن الفوز يأتي ليجسد الدور القيادي الكبير الذي تلعبه المملكة، ممثلة في الديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.

يذكر أن منظمة «الآسوساي» تأسست في 1978م، وتتألف من (48) عضوا من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حاليا مكتب المراجعة بمملكة تايلاند.

كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهام الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

منظمة «الآسوساي»