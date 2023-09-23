شكرا لقرائتكم خبر جولات ميدانية مكثفة لمراقبة عروض وتخفيضات اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولاتها الميدانية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية بجميع مناطق المملكة للتحقق من إلتزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.وتراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك, وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستهلكين التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح «الباركود» الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة».

ووفرت وزارة التجارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية والمضللة كافة.

وأصدرت وزارة التجارة 4,700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية، في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك خلال 4 أيام من بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية سبتمبر 2023.

وبينت التجارة أنها أصدرت 2,241 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الالكترونية، و2,040 ترخيصا للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية.

وتضمنت تراخيص التخفيضات أكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف السلع والمنتجات، أبرزها: المواد الغذائية، والالكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطورات، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية، وملابس الأطفال.

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية الكترونيا عبر الرابط: sales.mc.gov.sa، تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الالكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية، ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.

تراخيص تخفيضات اليوم الوطني

إصدار 4,700 ترخيص

تشمل:

2,241 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية.

436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الالكترونية.

2,040 ترخيصا للعروض الترويجية.

تضمنت تراخيص التخفيضات 37 مليون منتج أبرزها: