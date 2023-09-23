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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للمعارض وقعت شراكة استراتيجية مع مهرجان «أثر»، لإطلاق إمكانات صناعة التسويق الإبداعي في المملكة، لتعزيز التعاون وبناء الشراكات العالمية، لفتح آفاق جديدة في عالم الأعمال.

وتقدم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في النسخة الافتتاحية لمهرجان «أثر» المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 في فندق (كراون بلازا الرياض آر دي سي) الدعم الفني اللازم لإنجاح وإيصال رسالة هذا التجمع الإبداعي إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة أمجد شاكر، أن مهمة الهيئة تتمثل في وضع وتطوير معايير وأنظمة صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة، وبناء منظومة قوية لجذب الفعاليات الدولية والتعرف على الصناعات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة ودعمها.