شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية تخصص أسبوعا للتصدى للصيد الجائر للأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية wto عن دعمهم الواسع لاستخدام مسودة النص بشأن الحد من الإعانات التي تساهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر كنقطة انطلاق للمفاوضات القائمة على النص، حسبما قال سفير أيسلندا إينار جونارسون ، رئيس مفاوضات دعم مصائد الأسماك نهاية الأسبوع.

وأضاف أنه ينوي تخصيص أسبوع السمك القادم في أكتوبر لقراءة جماعية للنص حتى يتمكن الأعضاء من اقتراح تعديلات نصية محددة.

وذكر الموقع الرسمي للمنظمة: لقد كان أسبوعًا محوريًا لعمليتنا، وقال اينار: "في هذا الأسبوع، تحولنا بشكل جدي نحو المداولات القائمة على النصوص ،يشارك الأعضاء بشكل متزايد في المفاوضات بكامل قوتها. هذه أخبار رائعة، لأنها تظهر تصميم الجميع هنا على بذل كل ما في وسعهم للتوصل إلى اتفاق بحلول ديسمبر.

وفي بداية الأسبوع، قدم اينار، في جلسة عامة لفريق التفاوض بشأن القواعد، مشروع النص الذي كان قد عممه في بداية سبتمبر ، وأشار إلى أن النص، الذي يستمد من النصوص التفاوضية السابقة وكذلك من مقترحات الأعضاء، يهدف إلى أن يكون بمثابة نقطة بداية مشتركة لمناقشات الأعضاء، وليس بمثابة تقدير تقريبي للنتيجة النهائية.

وفي الجلسة الختامية لأسبوع الأسماك الخامس، قال الرئيس: "بالنظر إلى التفويض الواضح الممنوح منكم للتعامل مع مشروع النص كنقطة بداية للمفاوضات القائمة على النص، واستعدادكم الواضح للمشاركة في مفاوضات قائمة على النص، فإنني أعتقد أن الوقت قد حان للبدء في جمع اقتراحاتك المحددة لإجراء تعديلات على النص. وقال: "أريد أن أطلب منكم الاستعداد جيدًا لأسبوع الأسماك القادم في غضون أسبوعين، مشمرين عن سواعدكم ومستعدين لتوضيح أفكاركم بأفكار نصية محددة".

ورحبت نائبة المدير العام، أنجيلا إيلارد، بمشاركة الأعضاء، وقالت إنها "ولدت مناقشة مفيدة وبناءة للغاية هذا الأسبوع، وقدمت قدرًا كبيرًا من المعلومات ذات الصلة لمضي عملنا قدمًا".

وقال نائب المدير العام إيلارد: "سيوفر لنا فرصة لسماع اقتراحاتكم المحددة لإجراء تعديلات على النص، وكيف يرى كل واحد منكم كيف وصلنا إلى نقطة البداية بشأن القضايا الرئيسية".

وقال نائب المدير العام إيلارد إنه تم إحراز تقدم مطرد لدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، حيث تم تلقي 43 موافقة رسمية حتى الآن من الأعضاء، مكررًا دعوة المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا للأعضاء لاستغلال فرصة اجتماع كبار المسؤولين في أكتوبر. لإيداع الصكوك.

قام نائب المدير العام إيلارد أيضًا بإطلاع الأعضاء على آلية تمويل مصايد الأسماك، التي تم إنشاؤها في نوفمبر 2022 لمساعدة الأعضاء النامية والأعضاء الأقل نموًا على تنفيذ اتفاقية دعم مصايد الأسماك. وشكر نائب المدير العام إيلارد الأعضاء الذين ساهموا بالفعل وصرفوا للصندوق ما يقرب من 5 ملايين فرنك سويسري بشكل جماعي، مشيرًا إلى أن هناك التزامات إضافية تبلغ حوالي 5 ملايين فرنك سويسري أخرى من المتوقع تلقيها قريبًا.