شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف حيازة نباتية في أبوظبي.. والعين الأكثر مساحة وعدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

وصل عدد الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي إلى 24 ألف حيازة، حتى عام 2022، بلغت مساحتها 773.3 ألف دونم، فيما بلغت مساحة الحيازات النباتية العاملة 718.8 ألف دونم، وعدد الحيازات النباتية العاملة 21.3 ألف حيازة.

وبحسب تقرير الإحصائيات الزراعية 2022، الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، بلغت المساحات المحصولية للأشجار المثمرة 227.8 ألف دونم، وللمحاصيل الحقلية 44 ألف دونم، وللخضراوات المكشوفة 13.4 ألف دونم، وللخضراوات تحت البيوت المحمية 6259 دونماً، بينما بلغ عدد الآبار العاملة في الحيازات النباتية 38.3 ألف بئر.

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وتصدرت العين قائمة عدد الحيازات النباتية، حسب المنطقة عام 2022، بعدد 11.9 ألف حيازة، تلتها الظفرة ب8561 حيازة، وأبوظبي ب3535 حيازة.

كما تصدرت منطقة العين قائمة مساحة الحيازات النباتية، حسب المنطقة، بمساحة 480.7 ألف دونم، تلتها منطقة الظفرة ب207.9 ألف دونم، ومنطقة أبوظبي ب84.7 ألف دونم.

وتصدر الخيار قائمة المساحة المحصولية للخضراوات، حسب نوع المحصول عام 2022، بمساحة 3323 دونماً، تلته الطماطم ب2956 دونماً، الكوسا 2545 دونماً، الباذنجان 1782 دونماً، البصل 1666 دونماً، الملفوف 1269 دونماً، البقدونس 1220 دونماً، الفلفل الحلو 672 دونماً، اليقطين والقرع 522 دونماً، الفلفل الحار 360 دونماً.

كما تصدر الخيار قائمة كمية محاصيل الخضراوات المنتجة، حسب نوع المحصول عام 2022، ب56.8 ألف طن، تلته الطماطم 42.3 ألف طن، الباذنجان 5813 طناً، الكوسا 5739 طناً، الملفوف 5703 أطنان، البصل 5000 طن، البقدونس 2473 طناً، اليقطين والقرع 1435 طناً.وأفادت الإحصائيات بأن كمية التمور المنتجة في الإمارة، عام 2022، بلغت 263.8 ألف طن، حيث أنتجت العين 156.9 ألف طن، تلتها الظفرة ب90.3 ألف طن، وأبوظبي 16.5 ألف طن. وبلغ إجمالي قيمة التمور المنتجة في الإمارة، عام 2021، 1.71 مليار درهم.