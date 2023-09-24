شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % من السيارات الجديدة في الإمارات صينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

يشهد سوق السيارات الصينية في الإمارات نمواً متسارعاً في المبيعات، مدعوماً بعدة عوامل أهمها على الصعيد المحلي الأسعار المناسبة وتنوع الطرز.

تركت السيارات الصينية الموزعة في الدولة كعلامة «بي واي دي» و«إكسيد» و«جيلي» و«جي إيه سي» و«إم جي» و«بايك» بصمة واضحة في حصتها السوقية، حيث ساهم تنوع الطرز والموديلات في تنوع الخيارات أمام المستهلكين، كما تتطلع هذه الشركات إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والمركبات الرياضية متعددة الأغراض في الإمارات.

مؤخراً، أصبحت مجموعة الفطيم وكيلاً لعلامة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وتحالفت شركة «إكسيد» للسيارات الصينية مع شركة «الغرير للاستثمار»، فيما دخل «المركز الميكانيكي للخليج العربي» في شراكة مع شركة «جيلي» للسيارات الصينية، بينما نجحت «هونشي» للسيارات الصينية الفاخرة بتعزيز تواجدها في السوق الإماراتي، مع إطلاق سيارة «هونشي أوسادو 2023» من خلال مجموعة «التوكيلات»، موزعها الحصري في الإمارات.

أما عالمياً فيعتبر نقص الشرائح الإلكترونية الخاصة بتصنيع السيارات في الدول الأوروبية، وإضراب عمال مصانع السيارات في الولايات المتحدة تحدياً أساسياً، مما انعكس سلباً على شركات صناعة السيارات في هذه الدول عن الوفاء بالتزاماتها للوكلاء، وهي أبرز عوامل نمو مبيعات السيارات الصينية في السوق المحلي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

السيارات الصينية الجديدة

تشكل مبيعات السيارات الصينية الجديدة حوالي 5% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات، وفقاً لخبراء ومسؤولي قطاع السيارات في الدولة، فيما يتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تنافس العلامات التجارية الصينية بقوة على الأسعار وتقديم ميزات تلبي مطالب مشتري السيارات في الدولة.

وتسعى العلامات التجارية للسيارات الصينية أيضاً إلى الدخول في أسواق السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات الرياضية في الإمارات، والتي تشهد أعلى معدلات الإقبال على المركبات الكهربائية، كما تمتلك الدولة واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي للمركبات في العالم، مع وجود 325 محطة شحن كهربائي حالياً، وخطط لزيادة العدد بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة.

متعددة الاستخدامات

وتخطط شركة «إكسيد» لإطلاق مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ومجموعة من المركبات الهجينة بحلول عام 2024 على أن تتبعها بتقديم السيارات الكهربائية لاحقاً، بهدف تسريع الجهود لتحقيق التميز المستدام مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا، بينما أطلقت شركة «بي واي دي» مؤخراً سيارة (BYD ATTO 3) الكهربائية في الإمارات، فيما تسعى الشركة بشكل دائم إلى تلبية احتياجات السوق من السيارات الكهربائية أكثر بأسعار معقولة لمشتري السيارات.

وأطلق المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الرسمي ل«جيلي» في الإمارات، سيارة «مونجارو» متعددة الاستخدامات الرائدة من «جيلي أوتو»، والتي توفر أعلى مستويات السلامة والأداء والذكاء والكفاءة بأسعار مناسبة، بينما تتطلع الشركة، إلى إطلاق ثلاثة طراز جديدة في الدولة خلال الفترة القادمة وهي Coolray SUV، وسيارة السيدان Emgrand، والمركبة الكهربائية Geometry C.