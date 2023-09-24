شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان ساكس» قدم بيانات غير دقيقة في 163 مليون صفقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق بنك «جولدمان ساكس»، على دفع غرامة 6 ملايين دولار لإرسال بيانات تداول غير دقيقة أو غير كاملة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن ما لا يقل عن 163 مليون صفقة تداول على مدارعشر سنوات تقريباً.

تم العثور على العيوب في 22 ألف ملف بيانات تعرف باسم الأوراق الزرقاء، والتي ترسلها الشركات بشكل روتيني إلى الجهات التنظيمية، وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات. قالت الهيئة التنظيمية إن طلبات «جولدمان ساكس» تحتوي على 43 نوعاً مختلفاً من الأخطاء، بما في ذلك الإبلاغ الخاطئ عن التداولات بالتوقيت المركزي الأمريكي، بدلاً من التوقيت الشرقي المطلوب. يطلب المنظمون أوراقاً زرقاء من الوسطاء للتحقيق في التداولات المشبوهة.

اعترف «جولدمان ساكس» بالنتائج التي توصل إليها أمر التسوية الصادر عن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن بنك «وول ستريت» توصل أيضاً إلى تسوية ذات صلة مع هيئة تنظيم الصناعة المالية.

وقال «جولدمان ساكس» في بيان: «يسعدنا أن نتوصل إلى حل لهذه المسألة». ويعمل البنك، الذي أبلغ بنفسه عن العديد من الأخطاء، على تقديم الأوراق الزرقاء المصححة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وتعد تسوية، الجمعة، هي الأحدث في سلسلة من الغرامات هذا العام التي فرضها المنظمون على عملاق «وول ستريت».

وفي أغسطس، دفع البنك 5.5 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة بسبب مزاعم بأنه فشل في الاحتفاظ بآلاف المكالمات الهاتفية. ودفعت 15 مليون دولار إلى نفس الجهة التنظيمية في إبريل بسبب مزاعم بأنها فشلت في الكشف عن بيانات التسعير لبعض معاملات المقايضة. في وقت سابق من العام، وفي تسوية أخرى دفع «جولدمان» 3 ملايين دولار لشركة Finra.

«بلومبيرغ».