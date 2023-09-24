شكرا لقرائتكم خبر عن «بن حم» تبحث التوسع في عُمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُمان: ”الخليج 365”:

قام الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن حم» بزيارة إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لبحث الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والسياحي داخل السلطنة.

قال الشيخ مسلم بن حم: تأتي زيارتنا لسلطنة عُمان الشقيقة لمتابعة آخر تطورات استثمارات «بن حم»، واستكشاف فرص استثمارية جديدة نسعى من خلالها إلى زيادة التعاون المشترك مع الأشقاء في السلطنة. وخلال الزيارة التقى بن حم عدداً من المسؤولين في محافظة ظفار، لمناقشة الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ حيث أشاد الجانبان بعمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان على كافة المستويات، ما أوجد مناخاً رحباً للتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وجرى استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في السلطنة، والتي يمكن ل«مجموعة بن حم» الدخول فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة الاستثمار في مجال التطوير العقاري والسياحي.