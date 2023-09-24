شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تطلق عملياتها في بولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو: ”الخليج 365”

تخطط مجموعة «اللولو» لإنشاء مركز للتوريد والتصدير في منطقة أوروبا الوسطى وبولندا؛ حيث وقعت مذكرتي تفاهم مع بعض الهيئات الحكومية البولندية؛ مثل: مطار أولشتين مازوري والهيئة البولندية للاستثمار والتجارة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم الأولى، ستقوم مجموعة «اللولو» بإنشاء أحدث مرافقها في مطار أولشتين مازوري، شمال شرق بولندا، من أجل توريد وتعبئة وتصدير المنتجات الطازجة وخاصة التفاح والتوت والجبن واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية المعبأة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند والشرق الأقصى.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية مع هيئة الاستثمار والتجارة البولندية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار والتشغيل السلس لمجموعة «اللولو» في بولندا، كما سيساعد هذا في استكشاف فرص جديدة في قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة في مناطق مختلفة من بولندا.

تم وضع علم على الشحنة الأولى من قبل جوستاو ماريك بريجن، محافظ منطقة وارمينسكو مازورسكي، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو».

و قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو»: «إننا متحمسون للغاية لتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع إدارة مطار أولشتين مازوري لتوريد وتصدير المنتجات الزراعية البولندية إلى متاجرنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومناطق أخرى.