شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 15 عاما.. أستراليا تحقق فائضا بالميزانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جيم تشالمرز، إن استراليا حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية قدره 22.1 مليار دولار أسترالي في السنة المالية الماضية.

وأشار تشالمرز إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز.

معدل البطالة في أستراليا

وقبل أيام أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن معدل البطالة في أستراليا ظل ثابتًا دون تغيير عند 3.7% في شهر أغسطس الماضي.

وقال رئيس إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس: "مع زيادة التوظيف بنحو 65 ألف شخص، وانخفاض عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف بنحو 3 الاف شخص، ظل معدل البطالة في شهر أغسطس الماضي ثابتًا دون تغير عند 3.7%".