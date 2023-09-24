شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: تطوير شبكة نقل البترول يعزز دور مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأهمية التى تحظى بها مصافى التكرير البترولية بمحافظة الإسكندرية والتى تمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التى يجرى تنفيذها فى هذه المصافى، والتى أدت إلى إحداث نقلة فى الأداء ورفع كفاءة العمل بالوحدات الإنتاجية، وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلى، والتوسع فى إدخال نظم التحول الرقمى فى عمليات المصافى، كما شدد على أهمية ما تم من جهود لترسيخ مفهوم وممارسات السلامة فى العملية الإنتاجية بمصافى التكرير، ومراجعة جميع أوجه السلامة وضوابط تطبيقها بكل المنشآت، وأشار إلى التوسع الذى تشهده كل المنشآت البترولية فى مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها .

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس، وضمت شركات الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول، بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .

وأضاف الملا، أنه يتم تعظيم الاعتماد على المكون المحلى فى تطوير مصافى التكرير، موضحاً أن شركة بتروجت تقوم بتصنيع بعض المكونات الهامة التى يتم تركيبها فى الوحدات الإنتاجية بكل المصافى، مثل فواصل الأملاح بدلاَ من استيرادها وذلك فى إطار التطوير والإحلال والتجديد .

وأشار الملا، إلى الاهتمام بتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تدخل فى العديد من الصناعات والمجالات الحيوية وتقليل الاستيراد منها، لافتاً إلى أن استراتيجية صناعة البتروكيماويات بعد تحديثها تنفذ رؤية شاملة لإضافة وحدات إنتاجية جديدة فى مصانع البتروكيماويات القائمة، وتسعى لتعظيم العائد من صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة، خاصة وأن قطاع البترول يمتلك من المقومات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنمية هذه الصناعة المتخصصة .

كما أكد الملا، الاستمرار فى ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوى كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة، وأن المشروعات التى يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة الشبكة وخطوطها التى تنقل المنتجات البترولية شمالاَ وجنوباُ وشرقاَ وغرباً إلى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية وتنقل البترول الخام لمصافى تكريره، كما يتم التوسع فى الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية التحديثة لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات أو التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود، مشيراً إلى أن توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع فى كل أرجاء مصر .

وأضاف الملا، أن تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، والذى لا بد أن يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية فى نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة على المناورة فى نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد .

الإسكندرية للبترول: تكرير 8 .4 مليون طن خام خلال العام

وخلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، أشار الوزير إلى ما شهدته الشركة التى تعد إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية من تطوير وتحديث فى وحداتها الإنتاجية و الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها وتحسين نواحى السلامة، فضلاً عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلى والتكنولوجيا المستحدثة، مشيداً بالدور المتعاظم للشركة فى تطوير اعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية تحت إشرافها ومساهمتها فى التطوير الكبير الذى شهده حوض البترول بميناء الإسكندرية .

وعرض الكيميائى علاء الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول نتائج الأعمال للعام المالى 2022/2023 والذى قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام، وبلغت نحو 4.8 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه، وذلك من السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين والأسفلت ووقود الطائرات والزيت المعدنى والشمع والمقطرات الشمعية والتى تم توجيهها لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى لمستهلكى المنتجات البترولية، وتوفير المواد الخام اللازمة لمجمعات تصنيع البترول بالإسكندرية لشركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب تعظيماً للقيمة المضافة والتكامل بين الصناعات البترولية، علاوة على تصدير كميات من الزيت المعدنى والشمع للأسواق الأوروبية.

وتم إمداد المشروع القومى للطرق بما يزيد عن 660 ألف طن من منتج الأسفلت فى إطار الدور الحيوى للشركة فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر إنتاجها المحلى واستيراد كميات من الخارج، كما تم إنتاج ما يزيد عن 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية .

وفيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات احلال وتجديد بالوحدات الانتاجية، وتحديث نظم الامن الصناعى والسلامة وحماية البيئة و نظم التحول الرقمى متمثلة فى نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافى التكرير، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية وفى مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الإسكندرية أحد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذى بلغ حجم الانفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه .

العامرية للبترول: مشروعات لزيادة انتاج البنزين وترشيد استهلاك الطاقة والمياه

وخلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول أشار الملا الى ان الشركة تمثل أحد صروح التكرير التى تضم مجمعات انتاجية تتكامل بعضها وتتميز بتنوع انتاجها الذى يشمل بعض المنتجات البترولية المتخصصة الى جانب انتاجها من المنتجات البترولية الرئيسية ، مشيداً بما حققته على صعيد مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها ورفع كفاءة الاداء الانتاجى فى اطار برامج تطوير وتحديث قطاع البترول

واستعرض المهندس حسام شوقى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول أبرز نتائج الاعمال للعام المالى 2022/2023 موضحاً أنها قامت بتكرير الكميات المستلمة من الخام والتى بلغت نحو 2ر3 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع .

كما استعرض الاجراءات الفنية والمشروعات الناجحة التي قامت بها الشركة والتى اسفرت عن ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها وتحقيق وفر فى المياه المستخدمة في اطار برامج عمل مشروع تطوير و تحديث قطاع البترول ، كما نجحت الشركة فى ترشيد الانفاق بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى نتيجة اجراءات رفع الكفاءة وتحسين التشغيل ، كما تم استعراض حجم الانجاز المتحقق في تطبيق نظم التحول الرقمي المختلفة ومنها نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير و نظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG و ادارة المعامل.

وتم استعراض مشروعات خطة التطوير بالشركة والتي شملت ضخ استثمارات بقيمة تناهز 480 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة ومن أهمها مشروع تعديلات مجمع النافتا والعطريات لزيادة انتاج البنزين ومنتج البنزول، ومشروع الاحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الاملاح للحفاظ علي كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات و نظم الإنذار والإطفاء الآلية، ونفذت الشركة أنشطة متنوعة فى مجال المسئولية المجتمعية والخاصة بدعم المجال الصحى والتعليمى والحفاظ على البيئة .

البتروكيماويات المصرية تحقق أعلى إنتاج لها على الإطلاق

وخلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أكد الملا أن الشركة التى تعد اولى شركات انتاج البتروكيماويات وتأسست قبل 40 عاماً قد مرت ببرنامج تطوير شامل لمصانعها ومنظومة العمل بها أدت فى غضون فترة وجيزة الى احداث تحول ايجابى بالشركة وتجاوز مرحلة التحديات وهو ما تعكسه مؤشرات زيادة انتاجها ورفع كفاءة تشغيلها.

وأضاف أن الاهتمام بتوسعة وتطوير وحداتها الانتاجية يأتى تلبية لإحتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات مثل منتج PVC او البولى فينيل كلوريد الذى يدخل فى صناعة المواسير ، لافتاً الى الأهمية الكبيرة للشركة خلال تنفيذ المشروع القومى ( حياة كريمة ) من حيث مساهمتها فى هذا توفير هذا المنتج بأعلى جودة ومواصفات متميزة لتلبية احتياجات تنفيذ المشروع .

وأوضح الكيميائى أحمد مُوَقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لنتائج الأعمال خلال العام المالى 2022/2023 ان الشركة حققت خلال العام اعلى انتاج لها على الاطلاق منذ تأسيسها حيث انتجت نحو 7ر82 الف طن من منتج PVC ، كما حققت خطتها الانتاجية من الصودا الكاوية بنحو 70 الف طن .

وأشار مُوَقع الى ماتم من تطوير لمصانع الشركة المختلفة ورفع الطاقة الانتاجية لها حيث ارتفعت الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج PVC من 23 الى 80 الف طن وجار زيادتها الى 100 الف طن خلال الشهور المقبلة ، كما ارتفعت الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج مادة VCM او الفينيل كلوريد مونمر الى 125 الف طن سنوياً بعد ادخال وحدة جديدة الى الخدمة ، لافتاً الى ان الشركة حققت مبيعات محلية اجمالية بقيمة بلغت حوالى 4ر3 مليار جنيه من منتجى الصودا الكاوية و PVC كما قامت بالتصدير للاسواق الخارجية بقيمة تزيد عن 28 ملايين دولار .

وعملت الشركة على استثمار اصولها الغير مستغلة وفى مقدمتها المنصة البحرية التى تم الاتفاق على استغلالها مع شركة pls وبالتنسيق مع هيئة البترول لاستقبال المادة الخام اللازمة للتوسعات المستقبلية بعد الانتهاء من تأهيل المنصة .

كما تم استعراض الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية تطوير الشركة بكافة محاورها متمثلة فى مشروعات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها وخفض انبعاثات الكربون ، والاحلال والتجديد وزيادة الطاقة الانتاجية والتحول الرقمى ، اضافة الى الدور المتعاظم للشركة فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال دعم المنشآت الصحية و ذوى الهمم و بناء المهارات للمتسربين من التعليم .

أنابيب البترول: مشروعات توسعية لخطوط الشبكة ونظم رقمية حديثة لتأمينها

وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول أشاد الملا بالدور المحورى للشركة فى تطوير الشبكة القومية لنقل البترول والتى تغذى المستهلكين باحتياجاتهم وتتيح القدرة على نقل الوقود وتوزيعه بكفاءة ومرونة ، مشيراً الى التطور الكبير الذى تشهده منظومة العمل بالشبكة بعد تطبيق نظم حديثة للتحول الرقمى

وأوضح المهندس فتحي منصور رئيس شركة انابيب البترول الي انها عملت بالتوازي علي عدة محاور خلال العام المالي المنتهي للتوسع في خطوط الشبكة القومية لنقل البترول و رفع كفاءتها ، و تنفيذ مشروعات الخطوط و البنية الاساسية في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز اقليمي لتداول وتجارة البترول ، و كذلك احلال وتجديد الخطوط القديمة و التوسع في نظم التحول الرقمي الداعمة لادارة وتشغيل الشبكة .

واستعرض رئيس انابيب البترول اهم المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والتي شملت مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول بطول 280 كم وتوسعة محطتي تخزين بتكلفة استثمارية تزيد علي 6 مليارات جنيه، كما تم استعراض موقف مشروعات الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة القومية لنقل البترول بما يهدف لدعم كفاءة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في مختلف مناطق الاستهلاك والمحافظات وخاصة صعيد مصر ويشمل ذلك البدء في انشاء خطوط جديدة بطول يقترب من 600 كم و بتكلفة استثمارية تزيد علي 11 مليار جنيه ، هذا بالاضافة الي مشروعات الاحلال والتجديد في الخطوط القائمة للحفاظ علي كفاءتها.

وفي مجال تطبيق نظم التحول الرقمي تم استعراض مشروعات يتم تنفيذها بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه بهدف المراقبة والتحكم فى الخطوط والمستودعات لتأمينها ضد التسريب والتعديات وشملت مشروعات تركيب اجهزة القياس الالى للمستودعات RTG ونظام قياس معدل السريان بالخطوط ونظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريبات وتحديث غرف المراقبة والتحكم .



البتروكيماويات-المصرية



العامرية-لتكرير-البترول