سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 24-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، فسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وسعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري حقق 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.