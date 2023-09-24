شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم السعودية إجازة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ تداولات سوق الأسهم السعودية غدا الإثنين، بعد إجازة رسمية اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، فيما كانت آخر تداولات الأسهم يوم الخميس الماضي.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»، تعاملات يوم الخميس الماضي، على انخفاض بنسبة 1.01%، ليصل إلى 10949 نقطة، وبتداولات بلغت 4.995 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة 166.033 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.246 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 147 شركة

انخفضت أسهم 147 شركة خلال تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 59، من بين 229 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سابتكو، ونادك، وثمار، والآمار، ومتطورة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، العربية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، وعذيب للاتصالات، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.1%، ليصل إلى 22371 نقطة، وبتداولات بلغت 62.635 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.416 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.939 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما ارتفعت 20، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.